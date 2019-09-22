Турецкий отель разрешил туристам бить посуду и крушить телевизоры

Один из турецких отелей в Аланье ввел новую услугу для своих гостей. Постояльцам разрешили бить посуду и крушить телевизоры, компьютеры и другие предметы, сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Отмечается, что для этой цели владельцы отеля оборудовали специальную «комнату снятия стресса», где можно ломать предметы. Туристам предоставляют защитную одежду.

Представители гостиницы говорят, что таким способом хотят подарить постояльцам различные впечатления во время отдыха.

«Разрушая такие привычные в их жизни предметы, люди освобождаются от стресса», – отмечают авторы идеи.

По информации отеля, чаще всего услугой пользуются мужчины в возрасте от 18 до 38 лет из Скандинавии, Германии, Нидерландов и Великобритании. При этом эксперты отмечают, что у россиян «комната снятия стресса» вряд ли будет пользоваться спросом.

«В Турции российские туристы снимают стресс более понятными способами: сон, пляж, солнечные ванны, беседы, прогулки, купание в море, анимация», – приводит АТОР слова одного из участников туристической отрасли (aif.ru)