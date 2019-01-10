Турецкая операция на востоке Сирии не зависит от вывода войск США

Турция не увязывает операцию против террористов YPG/PKK на востоке Сирии с выводом американских войск из этой страны, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью одному из турецких телеканалов, сообщает агентство «Анадолу».

По его словам, решение о проведении антитеррористической операции в Сирии принято задолго до решения президента США о выводе американских войск из этой страны.

Министр акцентировал внимание на угрозе всему региону от действий сирийского крыла PKK.

По словам главы МИД, террористы YPG/PKK продолжают оказывать давление на ассирийцев, езидов и представителей других этнических меньшинств в регионе.

«К сожалению, когда начинаешь сотрудничать с террористической организацией, потом невозможно избавиться от ее влияния», — сказал Чавушоглу.

Министр также считает неправильным то, что такое крупное государство, как США, под разными предлогами выступает в защиту террористической организации, чтобы не выводить войска из Сирии, несмотря на союзнические отношения Анкары и Вашингтона в рамках НАТО и долгие годы сотрудничества между двумя странами.

«Если государство дает обещание, то оно должно его выполнить. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Турецкая Республика всегда выполняют данные обещания», — сказал Чавушоглу.

Министр также коснулся темы реализации США дорожной карты по сирийскому Мюнбичу.

По его мнению, чрезвычайно важно, чтобы реализация дорожной карты началась в кратчайшие сроки и террористы YPG были полностью выведены из районов к востоку от реки Евфрат.

Вне зависимости от того, выведут ли США свои войска из Сирии, Турция примет все необходимые меры против террористов, угрожающих ее безопасности, отметил министр.

Чавушоглу также сообщил, что президенты Турции и России проведут двустороннюю встречу. Кроме того, по его словам, запланирован трехсторонний саммит в астанинском формате.

Россия довела до сведения Турции и Ирана, что хочет принять трехсторонний саммит лидеров стран-гарантов по сирийскому урегулированию, сказал министр.

Стороны ожидают от Москвы предложений по дате проведения саммита, отметил глава ведомства.

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