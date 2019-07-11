ТРСК хочет создать комиссию по правам на ресурсы Кипра

Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) намерена создать совместную с греческой общиной острова комиссию по обеспечению прав в связи с буровыми работами в Восточном Средиземноморье, сообщает Агентство Анадолу.

Как сообщает информационное агентство ТАК, об этом сообщил премьер-министр ТРСК Эрсин Татар по итогам встречи с президентом Мустафой Акынджи.

По его словам, ТРСК намерена предложить турецкой общине острова создать совместную комиссию, которая обеспечит соблюдение прав сторон в связи с буровыми работами в Восточном Средиземноморье.

Премьер сообщил, что также обсудил с президентом совершенное на прошлой неделе нападение на автобусы компаний ТРСК на территории греческой части Кипра.

Татар отметил, что правительство намерено направить письмо греческой общине Кипра, в котором осудит нападение.

Греческая община Кипра ранее заключила несколько соглашений по добыче углеводородов в Средиземном море. Турки-киприоты считают, что эти ресурсы должны быть справедливо распределены между двумя общинами острова.