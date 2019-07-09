Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с британским послом

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Вашингтон больше не будет иметь дело с британским послом Кимом Дэрроком на фоне скандала с утечкой в СМИ его докладных записок с резкой критикой в адрес американского лидера, сообщает ТАСС.

«Мы больше не будем иметь с ним дело», — написал Трамп в Twitter.

Помимо этого, американский президент раскритиковал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

«Я всегда был очень критически настроен в вопросе того, как премьер-министр Тереза Мэй проводит Brexit. Какой беспорядок она и ее представители навели <…> Хорошие новости для прекрасного Соединенного Королевства — это то, что у них скоро будет новый премьер-министр», — отметил Трамп.