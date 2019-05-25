Трамп в Японии

Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, посетившим Японию после вступления на престол нового императора Нарухито.

Как сообщает телеканал NHK, в субботу Трамп начал официальный визит, который продлится четыре дня.

Самолет президента приземлился в аэропорт Ханэда в Токио, главу Белого дома сопровождает его супруга Мелания.

В ходе визита Трамп встретится с императором Нарухито и премьер-министром Синдзо Абэ, а также посетит американскую военную базу.

Как ожидается, одной из главных тем официальных встреч станет проблема КНДР.