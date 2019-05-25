Трамп в Японии

Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, посетившим Японию после вступления на престол нового императора Нарухито.

Как сообщает телеканал NHK, в субботу Трамп начал официальный визит, который продлится четыре дня.

Самолет президента приземлился в аэропорт Ханэда в Токио, главу Белого дома сопровождает его супруга Мелания.

В ходе визита Трамп встретится с императором Нарухито и премьер-министром Синдзо Абэ, а также посетит американскую военную базу.

Как ожидается, одной из главных тем официальных встреч станет проблема КНДР.

| 2019-05-25T23:44:23+00:00 26 мая 2019, 03:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss