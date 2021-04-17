Премьер Японии попросил главу Pfizer о дополнительных поставках вакцины

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, находящийся с официальным визитом в Вашингтоне, провел телефонный разговор с председателем правления и генеральным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой и попросил у него организовать дополнительные поставки вакцины в страну. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

По его данным, глава правительства попросил поставить дополнительные дозы вакцины до сентября этого года. Конкретные объемы партий не уточняются. Руководитель Pfizer пообещал оказать содействие переговорам по вопросу дополнительных поставок вакцины в Японию.

В прошлом году Токио подписал соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Moderna и американо-германским консорциумом фирм Pfizer и BioNTech на поставку препаратов от коронавируса. Япония рассчитывает получить в общей сложности 310 млн доз. Разрешение на использование в этой стране выдано только производителям вакцины от Pfizer. Ожидается, что Минздрав Японии одобрит препараты от AstraZeneca и Moderna уже к маю. (ТАСС)