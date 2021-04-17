Пекин выступил против заявлений США и Японии о Тайване и Гонконге

«Вопросы, касающиеся Тайваня, Гонконга и Синьцзяна, являются исключительно внутренним делом Китая, а вопросы Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей затрагивают территориальный суверенитет, а также законные морские права и интересы Китая. Все эти вопросы затрагивают фундаментальные интересы Китая и не терпят вмешательства», — говорится в заявлении дипмиссии.

Подчёркивается, что «китайская сторона решительно выступает против и выражает острое недовольство совместным заявлением лидеров Японии и США, Пекин непременно будет отстаивать свой государственный суверенитет, безопасность и интересы развития». «Вышеупомянутые замечания США и Японии полностью вышли за рамки нормального развития двусторонних отношений, и наносят ущерб интересам третьих сторон, взаимопониманию и доверию между странами в регионе, а также миру и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — указали в посольстве. (РИА Новости)