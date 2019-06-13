Трамп сказал, что у них есть кое-что получше «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «защищает» Европу от России, пытаясь заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2», и призвал ЕС отказаться от российского голубого топлива в пользу американского СПГ.

Такое заявление глава Белого дома сделал 12 июня во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне.

Трамп напомнил, что США все еще рассматривают возможность введения санкций против участников реализации проекта.

«У нас есть кое-что получше — большие запасы СПГ (сжиженного природного газа). Я думаю, что это реальный выход», — цитирует его «РИА Новости».