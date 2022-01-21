Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина будет вовлечена в процесс сертификации «Северного потока — 2» при рассмотрении этого вопроса Европейской комиссией. Об этом сообщает ТАСС.

«Было принято решение о том, что Украина будет приглашена к участию в сертификации трубопровода «Северного потока — 2», когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что большое спасибо нашим партнерам», — рассказал украинский министр.