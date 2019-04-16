Трамп отреагировал на планы минюста опубликовать доклад Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявил, что не беспокоится по поводу намерения американского минюста опубликовать отредактированный доклад по итогам расследования «российского дела» спецпрокурора Роберта Мюллера, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала KSTR.

Американский лидер подчеркнул, что доклад не содержит доказательств приписываемого ему и его избирательному штабу сговора с Россией.

«Я слышал, что он [доклад] будет опубликован в четверг, это хорошо», — сказал Трамп.

Также он раскритиковал расследование Мюллера, вновь обвинив в преступлениях соперников из Демократической партии.