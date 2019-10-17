Трамп назвал Пелоси «очень больным человеком»

Президент США Дональд Трамп усомнился в психическом здоровье спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Соответствующее сообщение он опубликовал в среду на своей странице в Twitter.

«Нэнси Пелоси срочно нужна помощь. То ли у нее что-то не так «наверху» (с головой — прим. ТАСС), то ли она просто не любит нашу замечательную страну. У нее была сегодня абсолютная истерика в Белом доме. Очень грустно на это смотреть. Молитесь за нее, она очень больной человек!» — написал американский лидер.

Трамп также опубликовал фотографии со встречи с законодателями по Сирии. На одном из кадров спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, стоя у овального стола, что-то доказывает главе Белого дома.

«Истерика нервной Нэнси!» — подписал снимок Трамп. На другой фотографии места спикера, лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера и главы демократического большинства в палате Стени Хойера уже пустуют. «Пелоси и Шумер выбежали из кабинета!» — прокомментировал президент.(ТАСС)