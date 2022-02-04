Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала в четверг американских спортсменов, участвующих в Олимпиаде в Пекине, быть осторожными в своих высказываниях по теме прав человека, чтобы не «навлечь на себя гнев» китайских властей.

«Вот что я бы сказала нашим спортсменам: вы там для того, чтобы участвовать в соревнованиях. Не рискуйте навлечь на себя гнев китайского правительства, потому что они беспощадны», — утверждала Пелоси, выступая на слушаниях в Конгрессе США.

В среду руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов заявил, что американские спортсмены, которые примут участие в зимних Олимпийских играх в Пекине, имеют полное право на выражение собственного мнения, в том числе по вопросам, касающимся соблюдения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая. Он напомнил, что США ранее объявили о дипломатическом бойкоте соревнований.