Во время визита спикера Конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван СМИ передали весьма странные и неожиданные заявления, сделанные ею на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Аленом Симоняном.

Вот тезисно то, что она произнесла:

В отношении независимости и суверенитета Армении была совершена атака.

От имени Конгресса США мы решительно осуждаем смертоносные нападения Азербайджана на территорию Армении.

США подтвердили, что нападение было со стороны Азербайджана. Конгресс уже разработал резолюцию, которая осудит агрессию Азербайджана. Мы будем продолжать помогать Армении и против изменения ее границ.

Решение принимает Армения, но мы готовы помогать Армении, если Армения примет такое решение.

Мы здесь, чтобы услышать, что мы можем сделать. Здесь мы также услышим потребности в сфере оборонного сотрудничества.

Действия Азербайджана против мирного населения Нагорного Карабаха, вандализм в отношении исторических памятников находятся в центре нашего внимания.

США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, продолжают настаивать на том, что у карабахского конфликта нет военного решения, мы продолжаем настаивать на том, что у конфликта есть мирное, политическое и прочное решение.

То есть, глава парламента Америки занимает однозначно армянскую позицию относительно причин недавних столкновений на границе – насколько это соотносится с официальной позицией США по данному вопросу?

Пелоси обещает Армении удовлетворение ее потребностей в сфере оборонного сотрудничества – интересно, согласится ли с такими обещаниями весь депутатский корпус и исполнительная власть США?

И, наконец, она говорит о каких-то «действиях Азербайджана против мирного населения Нагорного Карабаха» и «вандализме в отношении исторических памятников» — но разве азербайджанская сторона была хоть раз уличена за последние два года в каких-либо действиях против именно мирных жителей Карабаха? Не было такого. И где факты, доказывающие акты вандализма в отношении армянских памятников? Вновь пустословие.

Почему позволяет себе подобное не последний человек в политической иерархии США? Почему вдруг ею занята столь однозначно антиазербайджанская позиция?

Тут стоит также отметить, что эти последние метания западных партнеров отнюдь не лучшим образом способны отразиться на внешнеполитических предпочтениях руководства Азербайджана. Сначала президент Макрон, французские депутаты и ряд членов Европарламента, а теперь и глава Конгресса выступают с однозначными проармянскими заявлениями и с осуждением Баку. Чего они добиваются такими действиями? Толкают Азербайджан в объятия России? Хорошо еще, есть на свете надежный друг Турция.

Комментируя все эти вопросы # политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков выразил мысль, что визит Пелоси носит скорее пропагандистский характер. «Этим она хочет усилить поддержку со стороны многочисленных и состоятельных армян Калифорнии, откуда Пелоси избиралась в Конгресс. В ноябре предстоят выборы, и, если победят республиканцы, то не быть Пелоси более спикером Палаты представителей», — сообщил он.

Реальной помощи Армении этот визит не принесет, уверен эксперт, однако вызовет большое раздражение в Москве и Тегеране. «Да и Китай вряд ли забудет восторженный прием в Ереване Пелоси, которая недавно совершила аналогичный провокационный визит на Тайвань.

Какие-то большие неприятности Пелоси за оставшееся время ее каденции в Конгрессе организовать не в состоянии. Ну проведут какую-то декларативную резолюцию, увеличат финансовые подачки Армении. Но расходование выделенных средств, как и проведение внешней политики относятся к прерогативам исполнительной власти, то есть Администрации президента США, Госдепартамента», — отметил Мусабеков.

Что же касается односторонней проармянской позиции Нэнси Пелоси, как и многих конгрессменов от Демократической партии, то это не новость, говорит депутат. Переживать по этому поводу не стоит, но и забывать также не нужно. В политике принцип взаимности никто не отменял. Для своей партии Пелоси может быть и заработала визитом в Армению какие-то электоральные преимущества, но политике США в регионе Южного Кавказа точно не принесла пользу, заключил парламентарий.