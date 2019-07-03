Трамп готов обсуждать мирный план с Аббасом

Президент США Дональд Трамп «очень тепло» относится к палестинскому лидеру Махмуду Аббасу и готов вовлечь его в процесс обсуждения мирного плана США по палестино-израильскому конфликту, когда настанет подходящий момент, заявил в среду советник Белого дома Джаред Кушнер, сообщает Голос Америки.

В ходе беседы с журналистами Кушнер также намекнул, что мирный план, возможно, содержит призыв к палестинским беженцам остаться там, где они живут сейчас, а не возвращаться на территории, находящиеся под контролем Израиля.

Выступая в Бахрейне на прошлой неделе, Кушнер представил экономический план для палестинских территорий, Иордании, Египта и Ливана с бюджетом в размере 50 миллиардов долларов.

Позднее в этом году он планирует представить план объемом 50-60 страниц, где будут содержаться предложения по урегулированию политических разногласий между израильтянами и палестинцами. Экономический план палестинцы резко раскритиковали.

«Наши двери всегда открыты для палестинского руководства», – сказал Кушнер.

Он высказал мнение, что Аббас хочет мира, однако «некоторым людям в его окружении очень несимпатичен наш подход, и их естественная реакция – атаковать и говорить безумные вещи».