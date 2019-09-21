Трамп: Действия США на Украине являются бессмысленными и раздражают Россию

Американский президент Дональд Трамп считает, что действия США в Украине являются бессмысленными и раздражают Россию, с которой необходимо иметь дружеские отношения. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на свой источник.

Он неоднократно обсуждал эту ситуацию с американским лидером, который, по его словам, считает: «То, что мы делаем в Украине бессмысленно, и только раздражает Россию». «Позиция президента по сути заключается в том, что нам необходимо признать тот факт, что Россия должна быть нашим другом, и кого вообще волнует Украина?» — цитирует газета свой источник.

В статье The Washington Post говорится о том, что Трамп отказывается установить конкретную дату встречи в Белом доме с украинским президентом Владимиром Зеленским. При этом помощники главы вашингтонской администрации хотят, чтобы данные переговоры прошли. Издание это связывает с требованием Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани провести в Украине разбирательства, связанные с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном.

Джулиани, в частности, требовал возобновить расследование деятельности украинской газовой компании, связанной с сыном Байдена. Он также просил Киев разобраться в том, имел ли место сговор украинских властей в 2016 году с Демократической партией США с целью публикации порочащей информации о бывшем руководителе предвыборного штаба Трампа Поле Манафорте. Взамен бывший мэр обещал, что Трамп возобновит заблокированную на тот момент американскую военную помощь Украине в размере 250 млн долларов, а также проведет встречу с Зеленским в Белом доме.

Украинские власти ранее заявили, что не уличили ни Джозефа Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.

Байден сейчас является наиболее вероятным противником Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах США. Он имеет наибольшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. (ТАСС)