«Талибан» взял на себя ответственность за взрыв в Кабуле

Взрыв произошел в районе Кала-э-Вазир в пятницу. По словам правоохранителей, теракт был направлен против автоколонны коалиционных сил в Афганистане. По словам представителя МВД, в результате взрыва погибли четыре мирных жителя, еще трое пострадали.

Ранее телеканал сообщил со ссылкой на командование американского контингента в Афганистане, что в результате взрыва в Кабуле получили ранения по меньшей мере четверо военнослужащих США.(РИА Новости)