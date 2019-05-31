«Талибан» взял на себя ответственность за взрыв в Кабуле

Радикальное движение «Талибан» взяло на себя ответственность за взрыв заминированного автомобиля в Кабуле, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека, сообщает телеканал Tolo News.
Взрыв произошел в районе Кала-э-Вазир в пятницу. По словам правоохранителей, теракт был направлен против автоколонны коалиционных сил в Афганистане. По словам представителя МВД, в результате взрыва погибли четыре мирных жителя, еще трое пострадали.
Ранее телеканал сообщил со ссылкой на командование американского контингента в Афганистане, что в результате взрыва в Кабуле получили ранения по меньшей мере четверо военнослужащих США.(РИА Новости)