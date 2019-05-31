«Талибан» взял на себя ответственность за взрыв в Кабуле

Радикальное движение «Талибан» взяло на себя ответственность за взрыв заминированного автомобиля в Кабуле, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека, сообщает телеканал Tolo News.
Взрыв произошел в районе Кала-э-Вазир в пятницу. По словам правоохранителей, теракт был направлен против автоколонны коалиционных сил в Афганистане. По словам представителя МВД, в результате взрыва погибли четыре мирных жителя, еще трое пострадали.
Ранее телеканал сообщил со ссылкой на командование американского контингента в Афганистане, что в результате взрыва в Кабуле получили ранения по меньшей мере четверо военнослужащих США.(РИА Новости)
| 2019-05-31T10:39:35+00:00 31 мая 2019, 12:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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