«Так не доставайся же ты никому!»

По данным международной статистики, мужчины составляют 83% сталкеров, а женщины — порядка двух третей жертв преследования. Около 50% сталкеров — бывшие партнеры, начавшие преследование после расставания. Хорошо, если дело ограничивается лишь наблюдением за жизнью жертвы, но, часто в ход идут угрозы, которые иногда воплощаются в жизнь.

В последнее время, если судить по сообщениям СМИ, в нашей стране все чаще происходят случаи расправы бывших супругов над своими экс-сужеными. Так, на днях мужчина попытался сжечь бывшую жену так, как не хотел, чтобы она повторно вступала в брак и привела постороннего мужчину в дом, где живут его дочери.

Как рассказал «Зеркало» глава правозащитного центра Азербайджана (ПЦА) Эльдар Зейналов, не только мужчины преследуют бывших жен, но и женщины бывших мужей.

«В Азербайджане в четверти случаев мужей преследуют бывшие жены. Среди убитых в ходе бытового насилия в 2018 — 42 женщины, 14 мужчин»,-сказал он.

По его словам, трудно сказать, выросло ли на самом деле число т.н. «убийств чести». Очевидно лишь то, что о таких случаях стали больше писать, что убийцы стали более самоуверенными, и что вокруг таких убийств исподволь создается атмосфера терпимости. Достаточно почитать комментарии под сообщениями, чтобы обнаружить, что немалое число наших граждан сочувствует не жертве, а насильнику и убийце, говорит глава ПЦА.

Официальную статистику по бытовому насилию, по словам Э.Зейналова, стали публиковать относительно недавно, после многолетних увещеваний ООН, и она ему кажется неполной. Так, в 2018 г. зафиксированы 42 смерти женщин в результате бытового насилия. С другой стороны, в результате не бытового насилия в стране погибла 71 женщина (6 были убиты, 65 умерли от нанесенных травм).

«С учетом того, сколько в Азербайджане сельских и городских районов и городов республиканского подчинения, выходит, что в среднестатистическом районе страны убийство женщины «на улице» происходит раз в год, а убийство ее домашними — раз в 2 года! Не знаю, можно ли в такое поверить, но проверить пытались. В 2018 г. Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей констатировал, что его «данные о случаях бытового насилия не соответствуют статистическим». Выяснилось, что за первые полгода в комитет поступила информация в связи с возбуждением дел о доведении до самоубийства приблизительно по 60 фактам. В конце года, когда следовало ожидать цифру примерно в 120 случаев, официальная статистика дала цифру 27, то есть почти в 5 раз меньше»,- заявил эксперт.

Связано это было с тем, что события переквалифицировали по другим статьям Уголовного Кодекса или вообще закрыли уголовные дела. Но самоубийства-то произошли, и они обязательно имели свои причины, пусть даже и не криминальные.

«Женщины чаще всего накладывают на себя руки на почве отношений в семье. Но госстатистика,- отмечает Э.Зейналов,- этого не подтверждает: утверждается, что в 10 млн. Азербайджане, в 2018 г. только 2 самоубийства произошли на почве бытового насилия (при том, что 42 убили, 26 пытались убить, 22 нанесли тяжкие, 80 — менее тяжкие телесные повреждения). В таком случае, интересны мотивы остальных 118 самоубийств».

Словом, госстатистика, как говорит правозащитник, в ее нынешнем виде вряд ли поможет разобраться в причинах и размере этой проблемы, тем более, что сталкинг в ней в отдельную статью отчетности не выделен.

«Сталкинг печально заканчивается не только у нас. В августе в Киеве мужчина зарезал свою бывшую жену и потом пытался покончить с собою таким же образом. В США уволенный судья зарезал свою бывшую жену. В Хорватии мужчина застрелил свою бывшую жену, ее нового партнера, ребенка и трех женщин. Таких примеров можно привести очень много. То есть убивают бывших жен повсеместно»,- заявил Э.Зейналов.

Но, по его словам, есть существенная разница, которая относится к самооценке и мотивации своих действий убийцами. В странах Востока мужчины гораздо чаще воспитаны так, что воспринимают жену как личное имущество, развод по инициативе жены как личное оскорбление, а преследование и убийство бывшей жены — как восстановление попранной чести. То есть убийца где-нибудь в Индии или в Турции понимает, что преступает закон, но при этом считает это «убийством чести».

«Это касается и убийц в Азербайджане. Например, мне приходилось общаться с пожизненно заключенным за убийство целой семьи своей бывшей жены в наказание за то, что они приняли обратно разведенную с убийцей женщину. До этого, по материалам дела, он еще будучи в браке, трижды пытался разными способами убить жену. Женщина,- отмечает глава ПЦА,- была затерроризирована до такой степени, что побоялась прийти на суд над бывшим мужем. Воодушевившись этим обстоятельством и упирая на то, что он работал школьным учителем, убийца писал везде о своей невиновности и о том, что был оклеветан за свою приверженность моральным принципам в семье. Никакого раскаяния».

При этом, по его словам, вряд ли правильным будет сказать, что на разведенных мужчин неотвратимым образом давит общественное мнение, заставляя преследовать бывших партнерш. Ведь «убийства чести» отмечаются и среди эмигрантов, переселившихся в толерантную среду — Европу или Америку из стран Востока. Так, в апреле этого года в Лондоне мужчина-индус убил из арбалета свою бывшую жену-индианку, которая была с ним в разводе 5 лет, повторно вышла замуж и была беременна. Причем убийство планировалось задолго до трагедии, именно как убийство и женщины, и ее ребенка от нового мужа.

«Один из случаев сталкинга, совершенного азербайджанцем в России (Ульяновске), даже попал в прецеденты Европейского Суда по правам человека («Володина против России»). В романтически начавшихся отношениях россиянки с азербайджанцем был весь отнюдь не джентльменский набор устрашения: и регулярные избиения, и выкидыш после побоев, и телефонные угрозы, порча тормозов. Полиция мер не принимала, и в результате иностранец выжил россиянку из России. Это выглядело бы фантастически, если бы ЕСПЧ, взвесив доводы сторон, не установил, что нарушение прав действительно имело место»,- рассказал Э.Зейналов.

Так же, по убеждению правозащитника, не состоятельны спекуляции на тему социальной принадлежности, образовательного уровня и т.п. убийц и жертв в подобных инцидентах. Практика показывает, что в «убийства чести» бывают порой вовлечены люди из самых разных слоев общества, нередко заведомо хорошо знакомые с законом, но по непонятной причине считающие себя выше него.

«В 2015 г. бывшую жену, оставленную им с 3 детьми, убил майор полиции, который не оставлял ее в покое, хотя сам ушел из дома к другой женщине. В 2005 г. бывший муж прилюдно убил судью Экономического суда. В 2018 году в Мингячевире бывшая жена была зарезана прямо в зале суда, в ходе заседания, когда рассматривался вопрос о выплате алиментов. Куда уже дальше?»,- задается вопросом эксперт.

Нужно, как считает он, создать атмосферу «нулевой терпимости» к бытовому насилию и сталкингу. Прекратить спекуляции о том, что убийство женщины ради «намуса» чем-то отличается от обычного убийства. Строго наказывать тех священнослужителей и журналистов, которые прямо или контрабандой протаскивают такие взгляды. Положить конец беспомощности жертвы из-за того, что полиция не защищает ее от насильника и убийцы, отказываясь принимать и рассматривать заявления.

«А в таких случаях, когда выясняется, что полиция сознательно замяла уголовные дела против сталкеров (как в случае Володиной), нужно наказывать не только сталкера, но и полицейских»,- резюмировал Э.Зейналов.

Психолог Азад Исазаде заявил #, что, к сожалению, мало кто может развестись и остаться в нормальных отношениях. Начинают делить имущество, деньги, детей, становясь врагами. Если инициатором развода выступала женщина, то у мужчины может быть собственническое чувство по отношению к ней. У него, как говорит психолог, появляется желание следить за ней и лезть в ее жизнь, аргументируя это тем, что она воспитывает его детей и не вправе создавать семью еще раз. Растет количество разводов, а вместе с этим и число таких инцидентов. По словам А.Исазаде, защититься женщине от сталкера можно только подняв свою самооценку и сказав себе, что она никак от экс-супруга не зависит и имеет право жить так, как считает нужным. Он также посоветовал женщинам в такой ситуации не бояться обращаться в правоохранительные органы.