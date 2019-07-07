Сына принца Гарри и Меган Маркл крестили в Виндзорском замке

Церемония крещения сына британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл, который получил имя Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор, прошла в закрытом формате в субботу в Виндзорском замке.

Как сообщило агентство Press Association, обряд крещения совершил духовный глава Церкви Англии Джастин Уэлби (формальным главой этой церкви является королева Елизавета II). Он окропил Арчи из «Купели лилий» водой из священной реки Иордан, где принял крещение сам Иисус Христос. Купель была заказана еще в 1840 году королевой Викторией и ее супругом Альбертом для крещения своей старшей дочери, принцессы Виктории.