Суперкубок УЕФА: история и факты

Сегодня ночью состоится важнейшее противостояние августа – «Реал» и «Атлетико» выяснят, кто достоин звания лучшей команды Европы.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Инициатором проведения встречи между триумфаторами Кубка европейских чемпионов и Кубка обладателей Кубков стал голландский журналист Антон Виткамп. Будучи страстным болельщиком, репортер задался вполне логичным вопросом – а почему бы не организовать матч, определяющий ведущий коллектив Старого Света?

На дворе стоял 1972 год – время, когда на европейских просторах безоговорочно доминировал амстердамский «Аякс» Ринуса Михелса, а Эредивизи переживала «золотую» эпоху. Виткамп зажегся определенной мыслью – по его мнению, дополнительный трофей поспособствовал бы популяризации Йохана Кройфа и идей тотального футбола. Специалист не единожды признавался в собственных намерениях, подчеркивая, что изначально видел в этом исключительно выгоду – раз уж «божьи сыновья» на ходу, значит, есть шанс разжиться очередными медалями.

Вследствие непродолжительных переговоров с чиновниками глава УЕФА Артемио Франки поддержал инициативу Антона и согласился курировать проект. Только с 1975 года Суперкубок обрел четкий регламент – судьба награды решалась в двухматчевой битве по принципу «дома – выезд». В 1998-м в формат были внесены кардинальные правки – во-первых, соперничество сократилось до одного поединка, а, во-вторых, стадион «Луи ІІ» стал местом, закрепившим за собой столь ответственное мероприятие. Так продолжалось до 2013-го, пока УЕФА, руководствующийся курсом глобализации, не решил делать «выставочные» матчи в различных уголках континента – так, заветный кубок уже побывал в Праге, Кардиффе, Тбилиси и Тронхейме, а теперь отправился в столицу Эстонии.

Рекордсменом турнира является каталонская «Барселона» – каталонцам пять раз покорилась данная, несомненно, высокая планка. Столько же раз выигрывал итальянский «Милан» – «россонери» отличились в 1989, 1990, 1994, 2003 и 2007 годах. На третьей строчке пребывает мадридский «Реал», впрочем, в случае победы сегодня ночью, «сливочные» встанут на одну ступеньку с «блаугранас» и «красно-черными».

«Ливерпуль» и вышеупомянутый «Аякс» имеют по три «золота» – «скаузеры» блеснули в розыгрыше 1977, 2001 и 2005 года, а голландцы взяли престижный приз в 1972-м, 1973-м и 1995-м.

СУПЕРКУБОК УЕФА 2013 «БАВАРИЯ» – «ЧЕЛСИ»

2:2, пенальти 5:4

На пражской «Эден Арене» столкнулись «Бавария» и «Челси» – ранее мюнхенцам посчастливилось справиться с «Боруссией» Дортмунд, «пенсионеры» же положили на лопатки португальскую «Бенфику». Примечательно, что на мостике обеих коллективов произошли тренерские изменения – если во главе немецкого гранда оказался Пеп Гвардиола, то лондонцы прибегли к проверенному варианту с Жозе Моуринью.

Битва умов увенчалась настоящим зрелищем и драматической развязкой – «ФК Голливуд» спасся в концовке второго экстра-тайма, перехватил психологическую инициативу и вырвал победу в серии послематчевых пенальти. Фатальным промахом в так называемой лотерее стал удар Ромелу Лукаку – позже бельгиец был скоропостижно продан в «Эвертон», но воссоединился с Жозе накануне старта сезона 2017/18, подписав контракт с «Манчестер Юнайтед».

СУПЕРКУБОК УЕФА 2014 «РЕАЛ» МАДРИД – «СЕВИЛЬЯ»

2:0

Банда Карло Анчелотти, оформившая «десиму» в Лиге чемпионов, пребывала в хорошем расположении духа. Унаи Эмери, отчаянно пытавшийся «насолить» мадридцам, не смог гарантировать положительный результат – Криштиану Роналду, как всегда набравший идеальную форму, дважды поразил ворота Бету.

СУПЕРКУБОК УЕФА 2015 «БАРСЕЛОНА» – «СЕВИЛЬЯ»

5:4

А вот зрителям, собравшимся на трибунах тбилисской «Динамо-Арены», повезло стать свидетелями настоящей перестрелки – «Барселона» и «Севилья», вновь завоевавшая ЛЕ, расщедрились на целых девять голов! Умопомрачительный дебютный отрезок в исполнении Банеги, «дубль» Месси, гол Евгения Коноплянки с передачи Чиро Иммобиле и финальный штрих Педро перед отъездом в Лондон – что может быть лучше?

СУПЕРКУБОК УЕФА 2016 «РЕАЛ» МАДРИД – «СЕВИЛЬЯ»

3:2

По состоянию на 2016 год гегемония испанских клубов не прекратилась – «Реал» наведался в Тронхейм и не без проблем одолел братию Хорхе Сампаоли. Роль спасителя на себя привычно примерял Серхио Рамос – защитник установил на табло 2:2 и перевел сражение в дополнительное время. На 119 минуте страдания «рохибланкос» завершились – Карвахаль добил «Севилью», вырвав для Зидана и компании трофей.

СУПЕРКУБОК УЕФА 2017 «РЕАЛ» МАДРИД – «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

2:1

Зинедин Зидан провел великолепный сезон 2016/17, поставив жирную точку в Суперкубке Европы – «галактикос» в спокойной манере разобрали на косточки «Манчестер Юнайтед» и вывели из себя «Особенного».

Отметим, что сегодняшняя игра за суперкубок между «Реалом» и «Атлетико» начнется в 23.00 по бакинскому времени.

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