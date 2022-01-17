Мадридский «Реал» со счетом 2:0 обыграл «Атлетик» из Бильбао и финальном матче Суперкубка Испании по футболу. Турнир прошел в Саудовской Аравии.

В составе победителей голами отметились Лука Модрич (38-я минута) и Карим Бензема (52, с пенальти). На 89-й минуте встречи защитник «Реала» Эдер Милитао получил красную карточку за игру рукой в своей штрафной площади, полузащитник «Атлетика» Рауль Гарсия не смог реализовать пенальти.

«Реал» в 12-й раз стал обладателем трофея (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2019/20, 2022). Также в активе клуба 34 победы в чемпионате Испании и 19 — в кубке страны. «Барселона» выигрывала Суперкубок Испании 13 раз, что является рекордным показателем. «Атлетик» стал обладателем трофея в 2021 году.

Турнир начался со стадии полуфинала, где «Реал» переиграл «Барселону» (3:2, в дополнительное время), а «Атлетик» был сильнее мадридского «Атлетико» (2:1).