В матче за Суперкубок Европы «Манчестер Сити» победил «Севилью» в Афинах.

Юссеф Эн-Несири открыл счет на 25-й минуте. Коул Палмер на 63-й забил ответный мяч.

Основное время завершилось со счетом 1:1, команды исполняли пенальти. Все игроки пробили точно, за исключением Немани Гуделя, который бил последним и попал в перекладину.

«Манчестер Сити» в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, «Севилья» выиграла Лигу Европы УЕФА.

Пеп Гвардиола выиграл 36-й трофей в карьере тренера.

Пеп ранее выиграл 14 трофеев, возглавляя «Барселону», затем стал обладателем еще 7 титулов, когда был главным тренером «Баварии».

С английским клубом Гвардиола выиграл 15-й трофей за семь лет. (sports.ru)