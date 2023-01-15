«Барселона» со счетом 3:1 обыграла «Реал» в финальном матче Суперкубка Испании по футболу. Встреча прошла в воскресенье на Международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Гави (33-я минута), Роберт Левандовский (45) и Педри (69), у проигравших отличился Карим Бензема (90+3). На счету Гави также две голевые передачи. Он в возрасте 18 лет и 163 дней стал самым молодым игроком, который смог забить в матче Суперкубка Испании. Полузащитник обошел по этому показателю нынешнего главного тренера «Барселоны» Хави, который в возрасте 18 лет и 205 дней отличился во встрече против «Мальорки» 18 августа 1998 года (1:2).

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс в 45-й раз поучаствовал в матче между «Реалом» и «Барселоной». Он сравнялся по этому показателю с бывшим нападающим «Барселоны» аргентинцем Лионелем Месси и экс-защитником «Реала» испанцем Серхио Рамосом.