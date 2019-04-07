Страшное ДТП в Сальяне, есть погибшие

В Сальяне произошло ДТП со смертельным исходом.

ДТП произошло на территории села Сарван.

Водитель автомобиля марки «Hyundai», житель села Гачагкенд Нефтчалинского района Абышев Шахрияр Махир оглу (1990 г.р.) неожиданно потерял управление и машина упала в коллектор на обочине дороги.

В результате аварии 1994-го рождения Исрафилов Мархамат Вахид оглу погиб на месте. Пострадавшие в результате аварии водитель, а также жители села Гачагкенд Набиев Натик Намик оглу и Исрафилов Губад Ильгар оглу были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.

Несмотря на усилия врачей спасти водителя автомобиля не удалось, он скончался в больнице.

По факту ведётся расследование.(Report)

| 2019-04-07T13:52:14+00:00 7 апреля 2019, 15:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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