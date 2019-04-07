Страшное ДТП в Сальяне, есть погибшие

В Сальяне произошло ДТП со смертельным исходом.
ДТП произошло на территории села Сарван.
Водитель автомобиля марки «Hyundai», житель села Гачагкенд Нефтчалинского района Абышев Шахрияр Махир оглу (1990 г.р.) неожиданно потерял управление и машина упала в коллектор на обочине дороги.
В результате аварии 1994-го рождения Исрафилов Мархамат Вахид оглу погиб на месте. Пострадавшие в результате аварии водитель, а также жители села Гачагкенд Набиев Натик Намик оглу и Исрафилов Губад Ильгар оглу были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.
Несмотря на усилия врачей спасти водителя автомобиля не удалось, он скончался в больнице.
По факту ведётся расследование.(Report)