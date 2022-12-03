В Сальяне в доме найдено тело 61-летней женщины.

Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован по адресу г. Сальян, улица А. Агазаде, переулок 4.

Было установлено, что тело принадлежит проживавшей по указанному адресу Ираде Сабир гызы Самедовой, 1961 года рождения.

По предварительной информации, родственники женщины, которая жила в доме одна, попытались связаться с ней по телефону, но звонки остались без ответа. Через 3-4 дня стало известно, что женщина скончалась.

По факту начато расследование.