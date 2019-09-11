Страны ОПЕК в августе выполнили Венское соглашение на 120%

Страны, входящие в организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), в августе нарастили добычу нефти на 136 тыс. баррелей в сутки в сравнении с добычей в июле, до 29,74 млн баррелей в сутки. Это следует из сентябрьского отчета ОПЕК.

Добыча нефти в августе выросла в основном за счет Саудовской Аравии (на 118 тыс. б/с в сравнении с июлем), Нигерии (на 86 тыс. б/с), Ирака (на 43 тыс. б/с) и ОАЭ (на 11 тыс. б/с). В то же время Венесуэла, Иран, Ливия, Кувейт и Алжир в прошлом месяце снизили добычу нефти.

При этом 11 стран ОПЕК, участвующих в Венском соглашении о сокращении добычи, в августе снизили производство на 971 тыс. баррелей в сутки к базовому уровню, принятому в соглашении. Таким образом, в августе их совокупная суточная добыча составила 25,779 млн баррелей против 26,75 млн баррелей в октябре 2018 года. По условиям соглашения они должны были сократить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки. Следовательно, в августе обязательства были исполнены на 120%.(ТАСС)