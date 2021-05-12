Страны ОПЕК выполнили свои обязательства по соглашению на апрель

Страны ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) в апреле этого года увеличили суточную добычу нефти на 0,3 млн. баррелей по сравнению с февралем — до 25,08 млн. баррелей.

Об этом АПА-Экономикс сообщает со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.

Несмотря на увеличение добычи, страны ОПЕК выполнили свои обязательства по соглашению ОПЕК+ (инициатива по сокращению добычи нефти) на 122% (124% в марте).

Согласно отчету, 10 из 13 стран ОПЕК являются членами соглашения ОПЕК +, а Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от обязательств по сокращению добычи. Таким образом, в апреле суточная добыча нефти 10 странами-участницами соглашения составила 21,115 млн. баррелей (план 22,1 миллиона баррелей).

Отметим, что на 13-м и 14-м заседаниях министров стран ОПЕК+ было принято решение о продлении действующих квот на ежедневную добычу сырой нефти в феврале, марте и апреле.

Согласно этим решениям, обязательства Азербайджана по объему 123 тыс. баррелей должны оставаться стабильными. Среднесуточная добыча сырой нефти сохранится на уровне 595 тыс. баррелей.