Стали известны победители Miss & Mister Grand Azerbaijan 2019

В Elektra Events Hall прошел финал Национального конкурса моделей Miss & Mister Grand Azerbaijan 2019, сообщил Trend Life организатор проекта Эльхан Пашаев.

В финальном вечере приняли участие 9 парней и 9 девушек, которые прошли отборочные туры. Гостям была представлена развлекательная программа и after party в Enerji Club с участием DJ CHİNA. Гости вечера также приняли участие в определении победителей вместе с жюри, который возглавляла руководитель Центра азербайджанской национальной одежды и Дома моды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова. Главный хореограф вечера – Нармина Рамазанова, ведущий – Эльджан Рагим.

Финалисты оценивались не только по внешнему виду и участию в дефиле, но для них была также проведена викторина, чтобы показать свои знания и способности в различных областях.

Победительницей была признана Ровшана Сулейманова, а победителем – Маариф Керимли.

Победители конкурса представят страну на международном конкурсе Miss & Mister Grand İnternational 2020 в Париже.