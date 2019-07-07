США пообещали ввести новые санкции против Ирана

«Режим Ирана, вооруженный ядерным оружием, будет представлять еще большую опасность для мира», — добавил госсекретарь.

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.