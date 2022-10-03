Некоторые страны Евросоюза (ЕС) подготовили предложения по санкциям против Ирана в ответ на подавление протестов женщин. В черные списки предлагается внести 16 лиц и организаций.

Как передает ТАСС, об этом сообщает в понедельник издание Der Spiegel.

Инициаторами ограничений выступили Германия, Дания, Испания, Италия, Франция и Чехия. Они рассчитывают, что решение о новых санкциях на уровне ЕС будет принято 17 октября на встрече глав МИД объединения.

Акции протеста начались в Иране 17 сентября после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, эта девушка была задержана полицией нравов из-за неправильного ношения головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини была избита полицейскими.