США подозревают Иран в незаявленной ядерной деятельности

Соединенные Штаты подозревают Иран в незаявленной ядерной деятельности и хранении незадекларированных ядерных материалов, передает ТАСС. Об этом написал во вторник на своей странице в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

«Отсутствие полноценного сотрудничества иранского режима с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) ставит вопрос о возможной незаявленной деятельности и наличии ядерных материалов. Это вписывается в общую схему лжи Ирана на протяжении последних 40 лет. Международное сообщество не купится на это. Мы перекроем режиму все возможности для создания ядерного оружия», — отметил он.

Как заявил в понедельник на пресс-конференции в Вене исполняющий обязанности генерального директора МАГАТЭ Корнел Феруцэ, организация проинформировала свой Совет управляющих о том, что продолжает следить за отсутствием в Иране незадекларированных ядерных материалов.

7 сентября помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон разместил в Twitter сообщение, согласно которому МАГАТЭ якобы проинформировало Совет управляющих о том, что Иран может скрывать ядерные материалы и связанную с ними деятельность.

| 2019-09-10T21:54:59+00:00 10 сентября 2019, 23:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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