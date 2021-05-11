В Украине Виктора Медведчука подозревают в госизмене

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) во вторник, 11 мая, пришли с обысками к депутату Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Обыски прошли в офисе партии, в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской и «еще двух жилых домах народного депутата в Киеве», сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в правоохранительных органах.

Между тем генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова написала на своей странице в Facebook, что подписала сообщения о подозрениях в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму в отношении «двух депутатов украинского парламента — М. и К.». По информации агентства «Интерфакс-Украина», речь идет о Медведчуке и Тарасе Козаке.

Следствие и прокуроры «получили достаточно оснований для изменения их статуса из свидетелей на подозреваемых», указывает генпрокурор. В частности, в рамках досудебного расследования было проведено много следственных действий, получены экспертные заключения и допрошены «ценные свидетели».

«По результатам обысков, местонахождение депутата М. не установлено, поэтому СБУ принимают соответствующие меры по его установлению» и вручению подозреваемому ходатайства о содержании под стражей, пишет далее генпрокурор.