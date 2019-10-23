США не ждут «ничего хорошего» от соглашения России и Турции по Сирии

Россия и Турция не смогут добиться «ничего хорошего» благодаря заключенному соглашению по урегулированию на севере Сирии, заявил спецпредставитель госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Я довольно скептически настроен на это счет. Они не добьются ничего хорошего с этим соглашением», — заявил Джеффри на слушаниях в палате представителей.

Также дипломат согласился с мнением конгрессменов, что вывод американских военных из Сирии «бросает вызов» задачам США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* и противодействию влиянию России и Ирана.

| 2019-10-23T20:28:08+00:00 23 октября 2019, 20:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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