США не ждут «ничего хорошего» от соглашения России и Турции по Сирии

Россия и Турция не смогут добиться «ничего хорошего» благодаря заключенному соглашению по урегулированию на севере Сирии, заявил спецпредставитель госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Я довольно скептически настроен на это счет. Они не добьются ничего хорошего с этим соглашением», — заявил Джеффри на слушаниях в палате представителей.

Также дипломат согласился с мнением конгрессменов, что вывод американских военных из Сирии «бросает вызов» задачам США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* и противодействию влиянию России и Ирана.