Ожидаем скорейшего формирования делегаций Азербайджана и Армении в состав комиссии по делимитации границ.

Как сообщает Trend, об этом сказала в четверг глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге.

«Сочинские договоренности на высшем уровне стали подтверждением готовности Азербайджана и Армении к дальнейшим шагам по нормализации. В контактах как с Баку, так и с Ереваном мы работаем над их последовательной реализацией, в том числе, в части урегулирования приграничных споров, разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе. Как это было обусловлено в Сочи 26 ноября текущего года важно вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации границ с последующей демаркацией при консультативном содействии России по запросу сторон. Мы также ожидаем скорейшего формирования национальных делегаций двух стран в состав комиссии. Усилия в рамках трехсторонней рабочей группы по разблокированию всех экономических и транспортных связей также продолжаются», — сказала она.