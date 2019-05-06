США направят ударную группу ВМС в качестве сигнала Ирану

США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, сообщает ТАСС.

«В ответ на целый ряд беспокоящих нас и направленных на эскалацию ситуации сигналов и угроз Соединенные Штаты направляют ударную группу ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования США, чтобы послать ясный и однозначный сигнал иранскому режиму, что на любые покушения на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет дан бескомпромиссный ответ с точки зрения силы», — отмечается в документе.

«Соединенные Штаты не стремятся к войне с иранским режимом, но мы полностью готовы ответить на любое нападение, как со стороны связанных с Ираном организаций, так и со стороны Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск Ирана», — подчеркивает также Болтон.

Президент США Дональд Трамп 8 апреля принял решение внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) в список иностранных террористических организаций. Соединенные Штаты мотивировали этот шаг утверждением о том, что КСИР «активно участвует [в террористической деятельности], финансирует и продвигает терроризм в качестве инструмента государственной политики».