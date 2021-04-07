США направят Палестине через ООН помощь в размере $150 млн

Администрация президента США Джо Байдена планирует предоставить Палестине пакет помощи в размере около $150 млн. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Ранее 45-й президент США Дональд Трамп приостановил оказание Палестине такого рода поддержки. Нынешнее американское правительство намеренно отменить это решение.

Ожидается, что Госдепартамент уже в среду объявит о предоставлении помощи в размере $150 млн по каналам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).