США направят Палестине через ООН помощь в размере $150 млн

Администрация президента США Джо Байдена планирует предоставить Палестине пакет помощи в размере около $150 млн. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Ранее 45-й президент США Дональд Трамп приостановил оказание Палестине такого рода поддержки. Нынешнее американское правительство намеренно отменить это решение.

Ожидается, что Госдепартамент уже в среду объявит о предоставлении помощи в размере $150 млн по каналам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

| 2021-04-07T18:36:18+04:00 7 апреля 2021, 19:42|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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