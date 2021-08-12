Министерство обороны США намерено в ближайшие двое суток перебросить на время в Кабул около 3 тыс. военных. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, численность направляемых а афганскую столицу подразделений «составит примерно 3 тыс. человек». «Они станут дополнением к тем войскам, которые уже находятся в Кабуле. У нас сейчас больше 650 военных в Кабуле. Эти 3 тыс. присоединятся к ним», — сказал Кирби.

Власти США направляют в Афганистан дополнительные силы для защиты посольства страны в Кабуле, отметил Кирби.

По его словам, в рамках эвакуации сотрудников американского посольства в Афганистане министр обороны США Ллойд Остин распорядился «направить дополнительные временные силы для обеспечения безопасности» этого процесса. Он уточнил, что в этих целях в Афганистан будут направлены «три батальона». (РИА Новости)