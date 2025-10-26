Президент США Дональд Трамп призвал палестинское движение ХАМАС «быстро» возобновить передачу тел заложников Израилю, пригрозив последствиями.

«ХАМАС придется быстро начать возвращать тела погибших заложников, в том числе двух американцев, иначе другие страны, участвующие в этом великом мирном процессе, предпримут действия», — написал Трамп в соцсети The Truth Social.

Он добавил, что до некоторых тел трудно добраться, но «другие они могут вернуть сейчас, но по какой-то причине этого не делают».

«Давайте посмотрим, что они будут делать в течение следующих 48 часов. Я очень внимательно слежу за этим», — добавил американский лидер.