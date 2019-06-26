США надеются заключить с талибами договоренность о мире до 1 сентября

Соединенные Штаты рассчитывают выйти на договоренность о мире в Афганистане с радикальным движением «Талибан» до 1 сентября. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Кабуле по итогам переговоров с руководством Афганистана госсекретарь США Майкл Помпео. Стенограмму его высказываний распространила в Вашингтоне пресс-служба Госдепартамента.

«Во-первых, надеюсь, что у нас будет мирная договоренность до 1 сентября», — сказал глава внешнеполитического ведомства США. По его словам, стороны «почти готовы завершить работу над проектом текста, излагающего обязательства [движения] «Талибан» по присоединению к согражданам-афганцам ради обеспечения того, чтобы афганская земля никогда больше не стала пристанищем для террористов».

«В свете этого прогресса мы начали с талибами обсуждение иностранного военного присутствия [в Афганистане], которое сегодня по-прежнему зависит от конкретных условий. Мы ясно дали понять [движению] «Талибан», что готовы вывести свои войска. Тем не менее я хочу четко сказать, что мы еще не согласовали график этого [вывода]», — подчеркнул Помпео.

При этом он отверг высказывания представителей движения «Талибан» о том, что американцы уже передали им ориентировочный график вывода своих войск из Афганистана. «Понимаю, что говорит [движение] «Талибан». Мое заявление совершенно ясно. Мы еще не предоставляли им график», — отметил госсекретарь США.