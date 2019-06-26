США надеются заключить с талибами договоренность о мире до 1 сентября

Соединенные Штаты рассчитывают выйти на договоренность о мире в Афганистане с радикальным движением «Талибан» до 1 сентября. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Кабуле по итогам переговоров с руководством Афганистана госсекретарь США Майкл Помпео. Стенограмму его высказываний распространила в Вашингтоне пресс-служба Госдепартамента.

«Во-первых, надеюсь, что у нас будет мирная договоренность до 1 сентября», — сказал глава внешнеполитического ведомства США. По его словам, стороны «почти готовы завершить работу над проектом текста, излагающего обязательства [движения] «Талибан» по присоединению к согражданам-афганцам ради обеспечения того, чтобы афганская земля никогда больше не стала пристанищем для террористов».

«В свете этого прогресса мы начали с талибами обсуждение иностранного военного присутствия [в Афганистане], которое сегодня по-прежнему зависит от конкретных условий. Мы ясно дали понять [движению] «Талибан», что готовы вывести свои войска. Тем не менее я хочу четко сказать, что мы еще не согласовали график этого [вывода]», — подчеркнул Помпео.

При этом он отверг высказывания представителей движения «Талибан» о том, что американцы уже передали им ориентировочный график вывода своих войск из Афганистана. «Понимаю, что говорит [движение] «Талибан». Мое заявление совершенно ясно. Мы еще не предоставляли им график», — отметил госсекретарь США.

Он также подтвердил, что США приветствуют намерение Германии и Катара «организовать в следующем месяце межафганский диалог». «Одновременно США закладывают основу для того, чтобы межафганские переговоры начались как можно скорее. Цель этих переговоров заключается в том, чтобы афганцы согласовали график и политическую дорожную карту по достижению всеобъемлющего мирного соглашения. Роль Америки не сводится к тому, чтобы диктовать исход этих переговоров», — добавил Помпео.(ТАСС)
| 2019-06-25T23:01:47+00:00 26 июня 2019, 06:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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