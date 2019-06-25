США надеются, что Трамп и Эрдоган решат вопрос по С-400

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон выразила во вторник надежду, что лидеры США и Турции Дональд Трамп и Тайип Эрдоган смогут найти решение по ситуации вокруг C-400 при встрече на полях G20 в Осаке, сообщает РИА Новости.

«Я на это надеюсь», — заявила она журналистам, отвечая на вопрос, есть ли, по ее мнению, шанс найти решение этого вопроса.

«Мы не хотим, чтобы у Турции появились С-400, мы хотим, чтобы они отвергли такую возможность. Мы неоднократно, говорили, что будут последствия для Турции. От этого решения пострадает альянс и пострадает их участие в программе F-35», — заявила она.

Она добавила, что Турция и США ведут переговоры по С-400 «на разных уровнях», но везде «позиция США твердая: вы не можете иметь такую российскую систему при наличии F-35».