США и Канада отменили взаимные пошлины на сталь и алюминий

США и Канада отменяют взаимные пошлины на сталь и алюминий, которые были введены летом 2018 года. Страны в пятницу, 17 мая, достигли согласия относительно взаимного снятия штрафных пошлин в течение следующих 48 часов.
«США и Канада соглашаются исключить не позднее, чем через два дня после публикации этого заявления пошлины, введенные США на основании статьи 232 (закона США о расширении торговли – ред.) на сталь и алюминий из Канады, и все пошлины, введенные Канадой в ответ на эти действия», – говорится в совместном заявлении правительств обеих стран.
Решение об отмене пошлин было принято в обмен на действия Оттавы, направленные на предотвращение ввоза китайской стали в США с территории Канады.

По информации СМИ, такой же договор США планируют подписать и с Мексикой.

| 2019-05-18T08:57:27+00:00 18 мая 2019, 09:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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