США и Канада отменили взаимные пошлины на сталь и алюминий

США и Канада отменяют взаимные пошлины на сталь и алюминий, которые были введены летом 2018 года. Страны в пятницу, 17 мая, достигли согласия относительно взаимного снятия штрафных пошлин в течение следующих 48 часов.

«США и Канада соглашаются исключить не позднее, чем через два дня после публикации этого заявления пошлины, введенные США на основании статьи 232 (закона США о расширении торговли – ред.) на сталь и алюминий из Канады, и все пошлины, введенные Канадой в ответ на эти действия», – говорится в совместном заявлении правительств обеих стран.