Датские власти заморозили связанные с гражданами РФ продукцию и денежные средства общей стоимостью 80 млн датских крон ($11,8 млн) с тех пор, как западные страны ввели санкции против России. Об этом во вторник сообщает Датское радио со ссылкой на документы Управления по делам бизнеса Дании.

Речь идет, в частности, о 10 тыс. тонн стали на сумму около 50 млн крон, принадлежащей генеральному директору ЗАО «Севергрупп» Алексею Мордашову. Из документов не следует, какая компания купила сталь и планировалось ли использовать ее в Дании или отправить в другую страну.

Также заморожены денежные средства в датской и иностранной валюте на сумму около 30 млн крон, которые принадлежат бенефициару международного производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрею Мельниченко.

У генерального директора ПАО «Аэрофлот» Михаила Полубояринова также было заморожено 5 тыс. датских крон (более $737), у российского банка «Промсвязьбанк» — €101 тыс.