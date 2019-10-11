США и ЕС осудили в ООН турецкую операцию в Сирии

«США никоим образом не одобряли решение правительства Турции увеличить военное давление на северо-востоке Сирии», — сказал постпред США при ООН Келли Крафт.

По ее словам, Турция сейчас несет ответственность за то, чтобы все «игиловские» пауки, содержащиеся в тюрьмах», не разбежались.

Крафт предостерегла, что «неспособность играть по правилам, защищать уязвимые группы населения, неспособность гарантировать, что ИГ не сможет использовать эти действия для восстановления, будет иметь последствия».

В свою очередь представители Германии, Великобритании, Франции, Польши, Бельгии и Эстонии заявили, что глубоко обеспокоены военной операцией Турции и призывали Анкару прекратить односторонние военные действия. » Мы не считаем, что военная операция снимает опасения Турции в области безопасности», — отметил зампостпреда Германии при ООН Юрген Шульц.

По его словам, возобновившиеся боевые действия на северо-востоке Сирии только и далее подорвут стабильность всего региона и усугубят страдания гражданского населения, что увеличит число беженцев.

«Односторонние военные действия угрожают прогрессу, которого добилась коалиция в борьбе с ИГ. Они подрывают безопасность партнеров коалиции на месте», — указал он.