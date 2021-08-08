В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева третья группа пожарных сил Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана 8 августа, в 9 часов по местному времени, прибыла в турецкий город Мугла с целью тушения лесных пожаров и предотвращения их распространения на более обширную территорию, сообщает пресс-служба МЧС.

В состав пожарно-спасательной группы входит 40 единиц противопожарной техники и 160 пожарных. Вместе с группой в Турцию прибыли также представители медиа.

Самолет-амфибия BE-200ЧС МЧС вылетел в Турцию 5 августа.

По поручению Президента Азербайджана первая группа из 100 сотрудников пожарных сил МЧС отправилась в Турцию 30 июля. Азербайджанские пожарные разделились на две группы и в настоящее время самоотверженно работают над тушением пожаров в районе Мармариса.

31 июля в братскую страну была отправлена ​​вторая группа МЧС в составе 220 пожарных и спасателей, одного вертолета, 53 пожарных и специальных спасательных машин, одной машины скорой помощи. Группа прибыла в Мармарис через Грузию в течение двух дней и присоединилась к первой группе.

Делегация высокопоставленных официальных лиц во главе с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенантом Этибаром Мирзаевым находится в братской стране для координации и управления силами МЧС Азербайджана в Турции.