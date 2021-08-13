Армянские лоббисты нацелились на военно-промышленный комплекс Турции. Двадцать семь конгрессменов призывают Госдеп приостановить экспортные лицензии технологии дронов в Турцию в ожидании официального расследования «дестабилизирующей роли турецких программ дронов на Кавказе, в Южной Азии, Восточном Средиземноморье и во всем мире».

Дело в том, что турецкие беспилотники Bayraktar, использованные Азербайджаном против оккупантов прошлой осенью, содержат не менее 10 деталей, произведенных в Соединенных Штатах или фирмами, имеющими дочерние компании в Соединенных Штатах.

В двухпартийном письме, отправленном госсекретарю Энтони Блинкену, 27 конгрессменов попросили его выпустить отчет о турецкой индустрии дронов с особым вниманием к тому, включают ли они американские технологии, которые нарушают санкции, передает News.am. «За последний год турецкие беспилотники были использованы Азербайджаном против армянского гражданского населения в Арцахе, в Сирии против курдских сил, которые сотрудничают с США в войне против ИГИЛ и в гражданской войне в Ливии», — говорится в письме.

«Мы хотим поблагодарить конгрессменов, которые присоединились к этому двухпартийному призыву привлечь Турцию к ответственности. Расследование турецкой программы дронов Госдепартаментом необходимо с учетом того, что в беспилотниках Байрактар, развернутых Азербайджаном против коренного армянского населения Арцаха, используются американские технологии», — отметил исполнительный директор ANCA Арам Хампарян.

«Турция слишком долго рассматривала свои привилегированные отношения с американской оборонной промышленностью как лицензию на игнорирование основных интересов Америки, ее ценностей и партнерских отношений по всему миру. Программа Турции по созданию беспилотников — всего лишь один из способов, которым этот так называемый союзник угрожает американским интересам и, возможно, нарушает американские законы. Браво 27 членам Палаты представителей за то, что они обратили внимание на эту угрозу», — сказал исполнительный директор Греко-американского совета лидерства Энди Земенидес.

Внимание-то они обратили, но насколько реально то, что к этому призыву конгрессменов, оплачиваемых армянской диаспорой, всерьез прислушается Госдеп? Ведь там тоже не дети, и вряд ли они не знают, что в Азербайджане, например, турецкие дроны использовались против техники захватчика и оккупанта, а вовсе не против мирного армянского населения. Интересно, может ли что-то удаться у греко-армянских лоббистов?

Своим мнение по этому поводу поделился с # Энгин Озер, турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва»:

— Начнем с цели этого письма конгрессменов. Во-первых, ради интересов армянского или греческого лобби президент Байден принять какие-то решения не позволит. Хотя, я думаю, что Джо Байден может, как говорится, держать это обращение про запас, чтобы в нужный момент использовать его против Турции как политический рычаг. Да, США безусловно могут отстранить Турцию от совместных программ, запретить экспорт туда какой-то части военных технологий, запчастей. Это вполне возможно, но это не будет связано с деятельностью армянского или греческого лобби.

И еще, такое решение не сможет повлиять на турецкое производство. Bayraktar – это частная, а не государственная компания, это надо особо подчеркнуть. Но, конечно, эта фирма имеет очень тесные связи с турецкими военно-промышленными компаниями, такими госкорпорациями как Aselsan и Roketsan. То есть, между частными и государственными военными компаниями существуют весьма развитые связи. Я имею в виду, что если появится решение о запрете поставок каких-то запчастей для Bayraktar из США, то на этот случай есть два запасных варианта. Например, эта фирма уже начала производство более современного типа БПЛА, более мощного и с большей дальностью полета – называется он Akinci. А, во-вторых, Турция уже приступила к самостоятельному производству многих запчастей для беспилотников. А что не сможет сделать сама, есть вариант приобрести это у Германии.

А еще, у Турции есть госкорпорация, которая под крышей Aselsan производит еще один вид БПЛА – Anka-S. И это уже более автономный вид боевых дронов. Его разработкой занималось турецкое государство. То есть, это чисто внутренние технологии, развитием которых занимались сами турки. Поэтому у Турции есть запасные варианты, на случай, если возникнут какие-то проблемы с Bayraktar. Это значит, что развитие программы боевых дронов Турции не сможет остановить проблема нехватки каких-то запчастей. Это не станет большой проблемой для Анкары.