США готова поставить Украине ракетные комплексы Javelin

Правительства Украины и США согласовывают условия новых поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin для украинской армии, заявил в пятницу временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, сообщает РИА Новости.

Ранее Тейлор заявлял, что Украина обратилась к США с просьбой продать ей больше комплексов Javelin.

«Да, мы готовы продать Украине это вооружение. Правительства наших стран сейчас находятся на этапе переговоров для согласования условий», — сказал Тейлор, комментируя свое предыдущее заявление по поводу запроса Украины к США о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin. Его цитирует агентство УНИАН.