США готова поставить Украине ракетные комплексы Javelin

Правительства Украины и США согласовывают условия новых поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin для украинской армии, заявил в пятницу временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, сообщает РИА Новости.

Ранее Тейлор заявлял, что Украина обратилась к США с просьбой продать ей больше комплексов Javelin.

«Да, мы готовы продать Украине это вооружение. Правительства наших стран сейчас находятся на этапе переговоров для согласования условий», — сказал Тейлор, комментируя свое предыдущее заявление по поводу запроса Украины к США о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin. Его цитирует агентство УНИАН.

| 2019-08-09T16:59:56+00:00 9 августа 2019, 20:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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