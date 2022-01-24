В Украину прибыл самолет со второй партией военной помощи США, сообщило издание «НВ».

Boeing 747 доставил груз из Франкфурта в аэропорт Борисполь. Украинским военным передадут ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D. Кроме того, американский самолет доставил на Украину партию переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin

22 января на Украину прибыла первая партия боеприпасов из США. В страну поступило около 200 тысяч фунтов (свыше 90 тысяч килограммов) летального оружия, в том числе боеприпасы.