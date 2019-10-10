США эвакуируют «самых опасных» пленных боевиков из Сирии

США эвакуируют «самых опасных» пленных боевиков группировки ИГ из северных районов Сирии, где Турция начала военную операцию, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Мы забираем некоторых самых опасных (пленных) боевиков ИГ, перевозим в другие защищенные места… Мы хотим убедиться, что они не сбегут», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

В то же время Дональд Трамп заявил, что самой ужасной ошибкой США является приход на Ближний Восток.

«Самая ужасная ошибка, которую допустили США, — это приход на Ближний Восток», — сказал Трамп журналистам.

Он заявил, что США «действуют в роли полицейских» в регионе.

«Мы делаем ту работу, которую должны делать другие. Мы делаем работу, которую должны делать Европа, Россия, Иран, Ирак, Турция, Сирия. Они должны это делать. Мы не должны этого делать», — добавил Трамп.