SOCAR не покупал акций Антипинского НПЗ

Заявление Сбербанка о том, что Совместное предприятие (СП) Сбербанка России и группы инвесторов ООО «Сокар Энергоресурс» приобрело 80% акций Антипинского нефтеперерабатывающего завода, не соответствует действительности, сообщил # директор Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан.

«Никакие акции со стороны SOCAR не приобретались, — заявил глава центра. — В настоящее время SOCAR и Сбербанк России рассматривают такую возможность, но по итогам аудита. Акции будут приобретены, если результаты аудита покажут коммерческую привлекательность данного предприятия. О каком приобретении акций может идти речь без подписания соответствующего контракта и прочих сопутствующих процедур?».

По свидетельству эксперта, Совместное предприятие Сбербанка России и группы инвесторов ООО «Сокар Энергоресурс» пока еще «создано на бумаге» и никаких коммерческих сделок предпринято не было. Говоря о причинах, чем вызваны заявления Сбербанка о совместной покупке акций Антипинского НПЗ, глава центра сослался на стремление крупнейшего банка России приостановить падение акций.

Глава Центра нефтяных исследований оценил этот актив как «проблематичный»: «Свет в конце туннеля пока не виден. И хотя руководство Сбербанка заявляло, что НПЗ заработает в начале июля, этого не произошло».

Предприятие фактически банкрот. Согласно последним данным, Арбитражный суд Тюменской области отложил рассмотрение дела о банкротстве НПЗ, а слушания начнутся 18 июля. Рассмотрение дела отложено в связи с апелляцией компании «Трансойл» — она оспорила решение суда принять к производству иск о самобанкротстве завода. Как сообщало Накануне.RU, крупный иск к Антипинскому НПЗ подала компания TOTSA Total Oil Trading SA. Дочерняя структура Total требует взыскать с завода 911 млн. руб. В иске о самобанкростве АНПЗ оценил свой суммарный долг в 346 млрд. руб, или около 6 млрд. долларов.

Антипинский нефтеперерабатывающий завод, открывшийся в 2006 году в Тюмени, имел огромный потенциал как самый крупный частный НПЗ в России, снабжение которого шло через магистральный нефтепровод. Но что-то пошло не так, и уже в 2015 году предприятие показывало многомиллиардные убытки. Затем – крупные кредиты, прекращение поставок сырья на завод, заморозка активов, заявление о признании себя банкротом. В июне стало известно, что 80% акций Антипинского НПЗ приобрела российская компания «Сокар Энергоресурс» (СП кипрской Socar Russia Investments Ltd (60%) и Сбербанка (40%). Сообщается, что еще 20% АНПЗ принадлежит однокурснику президента Владимира Путина Николаю Егорову.

Напомним, что согласно заявлению Сбербанка, Совместное предприятие Сбербанка России и группы инвесторов ООО «Сокар Энергоресурс» приобрело 80% акций Антипинского НПЗ, говорится в сообщении Сбербанка. Сообщается, что СП получило контроль над заводом, а также месторождениями в Оренбургской области, образующими активы группы Антипинского НПЗ.

По информации системы «СПАРК-Интерфакс», 60% «Сокар Энергоресурс» принадлежит «Сокар Раша Инвестментс», остальные 40% — «СБК Комплект» Сбербанка. «Азербайджанская нефтяная компания SOCAR рассматривает вступление в проект на стороне инвесторов после проведения аудита активов в рамках установленных корпоративных процедур и оценки операционной деятельности», — отмечается в сообщении.