Азербайджан на 4 месяца обнулил таможенную ставку на импорт бензина с октановым числом менее 95 и 92.

Кабинет министров республики временно обнулил ставки таможенных пошлин на импортируемые бензины. «Решением Кабмина, с 1 февраля 2022 года сроком по 1 июня 2022 года таможенные пошлины на ввоз в Азербайджан автомобильного бензина AI-95 и AI-92 снижены с 15% до нуля», — отмечается в постановлении правительства. Также решением правительства с 1 февраля по 1 июня ставки по акцизам на импортируемый в страну бензин с содержанием свинца не более 0,013 грамм на литр и октановым числом менее 95 и 92 снижены с 200 манатов до 1 маната за тонну.

Как сообщалось ранее, компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) планирует в первом полугодии 2022 года остановить Бакинский НПЗ (БНПЗ) на плановый ремонт. В компании отмечали, что импорт автомобильного бензина AI-92 на период остановки БНПЗ будет зависеть от внутреннего спроса на тот момент на этот нефтепродукт и от запасов бензина.

Первый вопрос, волнующий общество в этой связи, это влияние новшества на стоимость упомянутого горючего. Как заметил в беседе с # депутат и эксперт Вугар Байрамов, поскольку цена бензина АИ-92 регулируется Тарифным советом, влияние рынка на стоимостные реалии ограничено:

«Короткие сроки моратория по государственным сборам на «народную марку» автомобильного топлива обусловлены ремонтом и реконструкцией Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, где производится местный бензин. На ближайшие 4 месяца будут применяться льготы по импорту, чтобы спад внутреннего производства не сказался на предложении. На это время потребителям предложат не только местный, но также импортный бензин аналогичной марки».

С другой стороны, говорит Байрамов, для оценки эффекта скидки нужна оценка расходов. С этой точки зрения, для понижения стоимости импортируемого бензина целесообразно расширить как объем льготного периода, так и льготный период на срок не менее 1 года.

«Причина обнуления пошлин проста, — комментирует экономист Натиг Джафарли. – Наша нефтяная страна не может насытить внутренний спрос в автомобильном топливе – его будут импортировать из-за рубежа в том числе по причине ремонтных работ на НПЗ. Во избежание роста цен на внутреннем рынке до 1 июня обнуляются таможенные пошлины». По словам аналитика, решение о временной отмене пошлины заслуживает одобрения, и такие меры следует применить в контексте всей продукции, спрос на которую не удовлетворяется местным производством:

«Неоднократно отмечалась необходимость обнулить таможенные пошлины на товары повседневной необходимости – лекарства, детское питание и пр. продукцию, которой мы не можем сами себя обеспечить. Это необходимо для обуздания инфляции. Мне могут возразить, что пошлины – важная статья бюджетных поступлений. Но ведь растущие цены приводят к повышению социальных бюджетных ассигнований. А потому, не лучше ли отказаться от НДС, удешевить таким образом стоимость товаров, поскольку это, ко всему прочему, стимул для экономической активности?»

Возвращаясь к ценовым реалиям автомобильного топлива, дорожающая нефть действительно подстегнула динамику роста цен на нефтепродукты в мире. Наибольший риск дальнейшего подорожания связан с движением вверх нефтяных котировок. Они меньше чем за месяц поднялись почти на 13%, в моменте достигнув 91 доллара за баррель впервые с 2014 года. Львиная доля ввоза Premium Euro-95 приходится на Россию. По данным официальной статистики, за первое полугодие минувшего года 60,8% всего импорта этой марки, или 45 тыс. 873,52 т (рост на 26,4%) на сумму $31 млн 342,6 тыс. (рост на 44,8%) поставлено из России. Также известно, что с начала года оптовые цены в России на автомобильное топливо поднялись на 5-9% и стремятся к росту на дорожающей нефти.

Вот только наша нефтяная страна могла бы не зависеть от мировых ценовых реалий. По словам Джафарли, в Азербайджане, который десятилетиями производит нефть и перерабатывает ее, следовало наладить собственное производство бензинов. Предыдущие повышения цен на ввозимые высокооктановые бензины и объяснение этого процесса официальными лицами подорожанием импорта вызывают у рядового обывателя закономерный вопрос: почему, добывая нефть, Азербайджан не перерабатывает ее в объемах, которые позволят отказаться от ввоза? В стране на сегодняшний день действует всего лишь один нефтеперерабатывающий завод – НПЗ имени Гейдара Алиева, который был построен в 1976 году. С тех пор завод неоднократно модернизировался с временным переходом на имеющиеся запасы и импортируемое горючее