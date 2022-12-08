Подразделение азербайджанской нефтегазовой компании SOCAR Trading временно приостановило закупку российской нефти для переработки на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Турции. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

По данным агентства, SOCAR Trading приостановила закупку топлива из-за санкций Евросоюза, которые относятся к поставкам нефти из России. При этом источник Reuters заявил, что SOCAR, скорее всего, пересматривает ситуацию для возможного присоединения к западным санкциям. (Газета.Ру)